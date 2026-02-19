USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Для канадцев Америка опаснее России

23:11 93

Почти половина жителей Канады считают, что Соединенные Штаты представляют более серьезную угрозу международной стабильности, чем Россия, свидетельствуют результаты опроса, приведенные изданием Politico.

В исследовании приняли участие свыше 2 тыс. совершеннолетних жителей Канады, Германии, Франции и Великобритании. Отвечая на вопрос о том, какая из стран — США, Китай, Россия или ЕС — представляет наибольшую угрозу миру, 48% канадских респондентов указали на Соединенные Штаты. В остальных странах с заметным преимуществом в числе наиболее опасных государств называли Россию.

«Опрос показал, что канадцы воспринимают Америку Трампа не просто как досадную помеху. Они считают соседнюю сверхдержаву величайшей угрозой миру в мирное время», — говорится в статье.

Отдельный блок вопросов касался оценки политики президента США Дональда Трампа в отношении канадско-американских связей. Почти половина опрошенных (49%) полагают, что отношения ухудшились, однако могут восстановиться после его ухода. Еще 29% считают, что спад носит необратимый характер. Лишь 7% участников исследования заявили об улучшении двусторонних отношений при Трампе.

Кроме того, 57% респондентов заявили, что считают зависимость от Китая предпочтительнее, чем от Америки Трампа. Противоположной точки зрения придерживаются 23% опрошенных. Остальные 20% затруднились с ответом.

В начале своего второго президентского срока в 2025 году Трамп существенно повысил пошлины на ряд канадских товаров, а также высказывал идею о присоединении Канады к США в качестве 51-го штата, отмечая, что, по его мнению, многие канадцы поддержали бы такой шаг. На фоне усиления торговых разногласий Оттава и Пекин договорились о постепенном снижении взаимных тарифов и расширении экономического сотрудничества. Комментируя сближение двух стран, Трамп заявил, что ему грустно наблюдать, как Китай «захватывает некогда великую Канаду». Он выразил надежду, что у страны останется «хотя бы хоккей».

Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
22:37 871
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана видео
22:22 1257
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории видео
22:12 1367
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира фото, видео; обновлено 21:43
21:43 5250
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
21:12 1654
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
20:30 1823
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
18:51 4213
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 4661
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 5721
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2914
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 4015

