Для канадцев Америка опаснее России

Почти половина жителей Канады считают, что Соединенные Штаты представляют более серьезную угрозу международной стабильности, чем Россия, свидетельствуют результаты опроса, приведенные изданием Politico.

В исследовании приняли участие свыше 2 тыс. совершеннолетних жителей Канады, Германии, Франции и Великобритании. Отвечая на вопрос о том, какая из стран — США, Китай, Россия или ЕС — представляет наибольшую угрозу миру, 48% канадских респондентов указали на Соединенные Штаты. В остальных странах с заметным преимуществом в числе наиболее опасных государств называли Россию.

«Опрос показал, что канадцы воспринимают Америку Трампа не просто как досадную помеху. Они считают соседнюю сверхдержаву величайшей угрозой миру в мирное время», — говорится в статье.

Отдельный блок вопросов касался оценки политики президента США Дональда Трампа в отношении канадско-американских связей. Почти половина опрошенных (49%) полагают, что отношения ухудшились, однако могут восстановиться после его ухода. Еще 29% считают, что спад носит необратимый характер. Лишь 7% участников исследования заявили об улучшении двусторонних отношений при Трампе.

Кроме того, 57% респондентов заявили, что считают зависимость от Китая предпочтительнее, чем от Америки Трампа. Противоположной точки зрения придерживаются 23% опрошенных. Остальные 20% затруднились с ответом.

В начале своего второго президентского срока в 2025 году Трамп существенно повысил пошлины на ряд канадских товаров, а также высказывал идею о присоединении Канады к США в качестве 51-го штата, отмечая, что, по его мнению, многие канадцы поддержали бы такой шаг. На фоне усиления торговых разногласий Оттава и Пекин договорились о постепенном снижении взаимных тарифов и расширении экономического сотрудничества. Комментируя сближение двух стран, Трамп заявил, что ему грустно наблюдать, как Китай «захватывает некогда великую Канаду». Он выразил надежду, что у страны останется «хотя бы хоккей».