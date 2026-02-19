USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Арабы выделят $4,2 млрд на мир в Газе

19 февраля 2026, 23:18 535

Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия заявили о готовности направить в общей сложности $4,2 млрд на поддержку работы Совета мира по Газе и реализацию инициатив, направленных на урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом представители четырех аравийских монархий сообщили на первом заседании организации в Вашингтоне.

Самый крупный вклад – $1,2 млрд – намерены внести ОАЭ. Вице-премьер - министр иностранных дел Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян отметил, что с начала эскалации в палестинском анклаве Абу-Даби уже направил почти $3 млрд на помощь палестинскому населению.

Премьер-министр - глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что Доха также «обязуется выделить $1 млрд в поддержку миссии Совета». По его словам, эти средства предназначены для содействия окончательному урегулированию конфликта, которое «удовлетворит стремление палестинцев к государственности и признанию, а также стремление Израиля к безопасности и интеграции».

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр подтвердил настрой королевства на достижение «справедливого и прочного мира» на Ближнем Востоке, предполагающего сосуществование палестинского и израильского государств. Он также сообщил о решении Эр-Рияда выделить $1 млрд на нужды Совета мира в ближайшие годы.

Кувейт присоединился к инициативе, заявив о намерении направить $1 млрд на поддержку палестинцев в секторе Газа. Как сообщил министр иностранных дел эмирата Джарах Джабер аль-Ахмад ас-Сабах, перечисление средств будет осуществляться поэтапно в течение нескольких лет в рамках работы Совета.

Палестинцы в руинах за ифтаром
Палестинцы в руинах за ифтаром объектив haqqin.az
00:08 416
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли? Тесная связь между двумя олимпийскими чемпионами
00:03 611
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира фото, видео; обновлено 21:43
19 февраля 2026, 21:43 6513
Трамп ставит Ирану ультиматум: 15 дней на сделку
Трамп ставит Ирану ультиматум: 15 дней на сделку обновлено 00:29
00:29 11630
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
19 февраля 2026, 23:47 692
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
19 февраля 2026, 22:37 2117
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана видео
19 февраля 2026, 22:22 2445
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории видео
19 февраля 2026, 22:12 2475
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
19 февраля 2026, 21:12 2149
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
19 февраля 2026, 20:30 2205
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
19 февраля 2026, 18:51 4790

