Арабы выделят $4,2 млрд на мир в Газе

Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия заявили о готовности направить в общей сложности $4,2 млрд на поддержку работы Совета мира по Газе и реализацию инициатив, направленных на урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом представители четырех аравийских монархий сообщили на первом заседании организации в Вашингтоне.

Самый крупный вклад – $1,2 млрд – намерены внести ОАЭ. Вице-премьер - министр иностранных дел Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян отметил, что с начала эскалации в палестинском анклаве Абу-Даби уже направил почти $3 млрд на помощь палестинскому населению.

Премьер-министр - глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что Доха также «обязуется выделить $1 млрд в поддержку миссии Совета». По его словам, эти средства предназначены для содействия окончательному урегулированию конфликта, которое «удовлетворит стремление палестинцев к государственности и признанию, а также стремление Израиля к безопасности и интеграции».

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр подтвердил настрой королевства на достижение «справедливого и прочного мира» на Ближнем Востоке, предполагающего сосуществование палестинского и израильского государств. Он также сообщил о решении Эр-Рияда выделить $1 млрд на нужды Совета мира в ближайшие годы.

Кувейт присоединился к инициативе, заявив о намерении направить $1 млрд на поддержку палестинцев в секторе Газа. Как сообщил министр иностранных дел эмирата Джарах Джабер аль-Ахмад ас-Сабах, перечисление средств будет осуществляться поэтапно в течение нескольких лет в рамках работы Совета.