Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил иранских лидеров о «невообразимом» ответном ударе в случае нападения на Израиль. Об этом сообщают израильские СМИ.

«Мы готовы к любому сценарию. И одно несомненно — если аятоллы совершат ошибку и нападут на нас, они столкнутся с ответом, который они даже представить себе не могут», – сказал Нетаньяху на церемонии выпуска израильских военных курсантов.

Глава израильского правительства указал, что его страна «действует бок о бок со своим главным союзником - США», чтобы противостоять угрозе со стороны исламской республики.