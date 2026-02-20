Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?

USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове

Европейский союз дзюдо (EJU) посвятил материал тандему олимпийских чемпионов из Азербайджана Эльнур Мамедли - Хидаят Гейдаров. Победитель Пекина-2008 Мамедли является тренером, наставником и другом триумфатора Парижа-2024 Гейдарова.

«Эльнур Мамедли - олимпийский чемпион Пекина 2008 года, серебряный призер чемпионата мира и 2-кратный чемпион Европы, - пишет официальный сайт EJU. - Завершил карьеру в 27 лет. В 2018 году был включен в Зал славы Международной федерации дзюдо. Хидаят Гейдаров - олимпийский, мировой и европейский чемпион своего поколения. На бумаге это выглядит как передача эстафеты. В действительности же это тесная связь.

В спорте слово «тренер» имеет четкое определение: это тот, кто тренирует, наставляет и направляет спортсмена для улучшения результатов, но слова могут быть слишком поверхностными для некоторых истин. Для Хидаята Эльнур - это не просто тренер.

«Мы начали сотрудничать три года назад, - рассказывает Гейдаров. - Как тренер, он учит меня тому, чего я не знаю, дополняет мои навыки дзюдо. Но в жизни, когда я сталкиваюсь с трудностями, в сложные моменты он показывает мне, как решать проблемы, реальные жизненные проблемы. В совокупности все это делает его моим наставником на всю жизнь.

Он всегда со мной, когда я проигрываю или выигрываю. Когда я в сложной ситуации или когда у меня хорошие моменты. Он всегда рядом. Это касается не только дзюдо. Всю свою жизнь он мой тренер».

После олимпийского успеха жизнь меняется. Внимание усиливается. Ожиданий становится все больше. Победа, как ни парадоксально, может дестабилизировать. Гейдаров признает, что Мамедли предупреждал его задолго до того, как пришла эта волна.

«После Олимпиады моя жизнь сильно изменилась, - продолжает Хидаят. - Он заранее рассказал мне, чего ожидать, какие перемены могут произойти, и все они произошли. Были трудные моменты, когда нужно было вернуться на правильный путь, вернуться к дзюдо. Он поддерживал меня морально. Он снова вселил в меня уверенность, что я могу стать 2-кратным олимпийским чемпионом».

Когда Хидаята спрашивают, был бы он тем же спортсменом или тем же человеком без Эльнура, он без паузы и сомнений отвечает:

«Нет. Конечно, нет».

Эльнур Мамедли называет Хидаята Гейдарова «своим зеркалом».

«Хидаят просто помешан на татами, - объясняет Мамедли. - Настоящий боец. Он не любит проигрывать. Когда проигрывает, плачет. Для него это как умереть или продолжить, и все это было у меня, когда я был дзюдоистом».

В напористости Гейдарова Эльнур видит себя молодого. В эмоциональных бурях после поражения он узнает свое прошлое. Их объединяет не только техническое понимание, но и общий темперамент. Общий огонь. 

«Когда я начал работать с ним, я сразу это почувствовал. Это было как смотреть в зеркало. Это позволило мне лучше понять его и его путь».

В этом есть что-то поэтическое: чемпион смотрит на свое отражение, но не в стекле, а в плоти и крови. На вопрос о том, возродила ли работа с Гейдаровым в нем что-то новое, ощущается ли это как вторая карьера, Мамедли отвечает откровенно:

«Я бросил дзюдо в 27 лет. В глубине души я чувствую, что вместе с Хидаятом я смогу достичь тех целей, которых сам не смог добиться. Особенно титула чемпиона мира. Когда он борется, у меня возникает ощущение, будто я сам сражаюсь на татами. Если вы спросите меня, можно ли назвать это второй карьерой, то, безусловно, да».

Их путь теперь направлен к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Будут новые тренировочные сборы, новые сгонки веса и новые долгие молчаливые поездки на автобусе после тяжелых поражений. Будем надеяться, что и золото тоже будет. Однако настоящая история пишется не в медальных таблицах, а в подготовке к поражениям, в честных предупреждениях о славе, в неизменном присутствии того, кто прошел этот путь до вас и не позволит вам споткнуться в одиночестве», - пишет сайт Европейского союза дзюдо.

