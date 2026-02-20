USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Палестинцы в руинах за ифтаром

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:08 417

Хан-Юнис (Газа). Палестинцы собрались на ифтар в первый день месяца Рамадан за длинным столом среди обломков разрушенных зданий

Сеул (Южная Корея). Реакция сторонников бывшего президента Юн Сук Ёля на приговор перед зданием суда. Суд приговорил его к пожизненному заключению за провалившуюся попытку введения военного положения в декабре 2024 года

Адре (Чад). Суданские беженцы, перемещенные в результате конфликта на родине, ждут возможности набрать воды

Пхеньян (Северная Корея). Люди рассматривают реактивные системы залпового огня калибра 600 мм во время презентации этих установок перед открытием девятого съезда Трудовой партии Кореи

Гавана (Куба). Закат солнца

Бушен (Франция). Улица, затопленная после сильного дождя

Шарджа (ОАЭ). Рабочие, подвешенные на стальных тросах, моют окна и фасад высотного здания

Палестинцы в руинах за ифтаром
Палестинцы в руинах за ифтаром объектив haqqin.az
00:08 418
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли? Тесная связь между двумя олимпийскими чемпионами
00:03 613
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира фото, видео; обновлено 21:43
19 февраля 2026, 21:43 6515
Трамп ставит Ирану ультиматум: 15 дней на сделку
Трамп ставит Ирану ультиматум: 15 дней на сделку обновлено 00:29
00:29 11635
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
19 февраля 2026, 23:47 696
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
19 февраля 2026, 22:37 2119
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана видео
19 февраля 2026, 22:22 2447
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории видео
19 февраля 2026, 22:12 2476
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
19 февраля 2026, 21:12 2149
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
19 февраля 2026, 20:30 2205
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
19 февраля 2026, 18:51 4790

ЭТО ВАЖНО

Палестинцы в руинах за ифтаром
Палестинцы в руинах за ифтаром объектив haqqin.az
00:08 418
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли? Тесная связь между двумя олимпийскими чемпионами
00:03 613
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира фото, видео; обновлено 21:43
19 февраля 2026, 21:43 6515
Трамп ставит Ирану ультиматум: 15 дней на сделку
Трамп ставит Ирану ультиматум: 15 дней на сделку обновлено 00:29
00:29 11635
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
19 февраля 2026, 23:47 696
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
19 февраля 2026, 22:37 2119
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана видео
19 февраля 2026, 22:22 2447
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории видео
19 февраля 2026, 22:12 2476
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
19 февраля 2026, 21:12 2149
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
19 февраля 2026, 20:30 2205
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
19 февраля 2026, 18:51 4790
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться