Палестинцы в руинах за ифтаром

Хан-Юнис (Газа). Палестинцы собрались на ифтар в первый день месяца Рамадан за длинным столом среди обломков разрушенных зданий

Сеул (Южная Корея). Реакция сторонников бывшего президента Юн Сук Ёля на приговор перед зданием суда. Суд приговорил его к пожизненному заключению за провалившуюся попытку введения военного положения в декабре 2024 года

Адре (Чад). Суданские беженцы, перемещенные в результате конфликта на родине, ждут возможности набрать воды

Пхеньян (Северная Корея). Люди рассматривают реактивные системы залпового огня калибра 600 мм во время презентации этих установок перед открытием девятого съезда Трудовой партии Кореи

Гавана (Куба). Закат солнца

Бушен (Франция). Улица, затопленная после сильного дождя