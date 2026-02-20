USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Трамп задремал на первом заседании Совета мира?

Президент США Дональд Трамп задремал во время первого заседания Совета мира, открывшегося 19 февраля в Вашингтоне, сообщает американская пресса.

На кадрах трансляции видно, что американский лидер сидит с закрытыми глазами и выглядит спящим, пока один из делегатов выступает.

Это не первый случай, когда Трамп демонстрирует подобное поведение на публике. В конце 2025 года в соцсетях появились кадры, на которых президент США с закрытыми глазами присутствует на пресс-конференции о снижении цен на препараты для диабетиков.

В Белом доме при этом опровергают, что Трамп засыпает во время официальных мероприятий.

Палестинцы в руинах за ифтаром
Палестинцы в руинах за ифтаром объектив haqqin.az
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли? Тесная связь между двумя олимпийскими чемпионами
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира фото, видео; обновлено 21:43
Трамп ставит Ирану ультиматум: 15 дней на сделку
Трамп ставит Ирану ультиматум: 15 дней на сделку обновлено 00:29
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана видео
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории видео
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
