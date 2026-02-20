Трамп задремал на первом заседании Совета мира?

Президент США Дональд Трамп задремал во время первого заседания Совета мира, открывшегося 19 февраля в Вашингтоне, сообщает американская пресса.



На кадрах трансляции видно, что американский лидер сидит с закрытыми глазами и выглядит спящим, пока один из делегатов выступает.

Это не первый случай, когда Трамп демонстрирует подобное поведение на публике. В конце 2025 года в соцсетях появились кадры, на которых президент США с закрытыми глазами присутствует на пресс-конференции о снижении цен на препараты для диабетиков.

В Белом доме при этом опровергают, что Трамп засыпает во время официальных мероприятий.