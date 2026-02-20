USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Смена власти в Иране может быть опасной: в США призвали к осторожности

Вопрос смены власти в Иране требует максимальной осторожности, считает постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц.

«Этот вопрос должен рассматриваться с максимальной осторожностью. Существует множество групп. Было бы разумно, чтобы они объединились и предложили осуществимый вариант, однако Тегеран годами пытался помешать формированию такой альтернативы, и поэтому многие люди были убиты», – заявил Уолтц в интервью Fox News, комментируя вопрос о том, что произойдет в случае падения исламской республики и прихода к власти наихудшего варианта.

По его словам, президент США Дональд Трамп всегда прислушивается к партнерам.

«Мы вели переговоры с (премьер-министром Израиля) Биньямином Нетаньяху. У него отличная команда советников, и при принятии решений он учтет все эти факторы», – пояснил американский дипломат.

