Россия, Китай и Иран призвали главу МАГАТЭ к дипломатии

Постоянные представители России, Китая и Ирана при международных организациях в Вене направили генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси совместные послания по ситуации в исламской республике, подчеркнув важность дипломатического урегулирования, сообщил российский постпред Михаил Ульянов.

«Постоянные представители Китая, Ирана и России встретились с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и передали ему совместные послания по вопросам, касающимся Ирана. Особое внимание было уделено необходимости политико-дипломатического решения всех существующих проблем», – написал он в своем Telegram-канале.