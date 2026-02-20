USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Турция видит шанс на успех на переговорах США и Ирана

Анкара призывает к дипломатическому урегулированию в отношении Ирана и следит за ростом военной активности, отмечая причины для оптимизма в американо-иранских переговорах, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан журналистам.

«Американцы и иранцы снова начали переговоры. Есть много причин для оптимизма. Надеемся, что будет достигнут результат, особенно в отношении ядерного досье», – сказал Фидан.

Вместе с тем он констатировал рост военной активности США в регионе.

«Является ли эта активность направленной на оказание давления на продолжающиеся переговоры, или это подготовка к заранее запланированной военной операции?» – задался вопросом Фидан.

По его словам, Турция внимательно отслеживает ситуацию и хочет, чтобы обе стороны достигли согласованного урегулирования без необходимости военных операций или войны.

«Мы находимся на этом точном критическом пороге прямо сейчас», – резюмировал он.

Иранский самолет рухнул ночью в Хамадане: погиб один из пилотов
Иранский самолет рухнул ночью в Хамадане: погиб один из пилотов
Палестинцы в руинах за ифтаром
Палестинцы в руинах за ифтаром
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
19 февраля 2026, 21:43
19 февраля 2026, 21:43 7112
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
01:29
01:29 12619
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
19 февраля 2026, 23:47
19 февраля 2026, 23:47 1065
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
19 февраля 2026, 22:37
19 февраля 2026, 22:37 2662
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
19 февраля 2026, 22:22
19 февраля 2026, 22:22 3040
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории
19 февраля 2026, 22:12
19 февраля 2026, 22:12 3027
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
19 февраля 2026, 21:12
19 февраля 2026, 21:12 2374
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
19 февраля 2026, 20:30
19 февраля 2026, 20:30 2354

