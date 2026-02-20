Турция видит шанс на успех на переговорах США и Ирана

Анкара призывает к дипломатическому урегулированию в отношении Ирана и следит за ростом военной активности, отмечая причины для оптимизма в американо-иранских переговорах, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан журналистам.

«Американцы и иранцы снова начали переговоры. Есть много причин для оптимизма. Надеемся, что будет достигнут результат, особенно в отношении ядерного досье», – сказал Фидан.

Вместе с тем он констатировал рост военной активности США в регионе.

«Является ли эта активность направленной на оказание давления на продолжающиеся переговоры, или это подготовка к заранее запланированной военной операции?» – задался вопросом Фидан.

По его словам, Турция внимательно отслеживает ситуацию и хочет, чтобы обе стороны достигли согласованного урегулирования без необходимости военных операций или войны.

«Мы находимся на этом точном критическом пороге прямо сейчас», – резюмировал он.