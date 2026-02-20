USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Дания задержала иранское судно, следовавшее из России

Датские власти задержали в проливе Каттегат контейнеровоз Nora, который 18 февраля сменил флаг с Коморских Островов на иранский, сообщает датское морское управление.

Несколько месяцев назад судно было переименовано, прежнее название – Cerus. Контейнеровоз включен в список антииранских санкций Минфина США. По данным Marine Traffic, оно следовало из Санкт-Петербурга.

13 января судно прошло у датского Скагена, после чего перестало передавать геолокацию. Данные о его положении вновь появились 16 января, когда контейнеровоз двигался по Балтийскому морю. 22 января судно достигло северной части Скагена, затем направилось к проливу Каттегат, где находилось на якоре в течение 25 дней.

По информации датских властей, регистрация судна была некорректной. «Коморские Острова сообщили Датскому морскому управлению, что судно не зарегистрировано в их реестре», – отмечается в сообщении ведомства. Контейнеровоз останется задержанным до предоставления датским властям действительных сертификатов о регистрации.

