Трамп дал поручение: раскройте секретные материалы

Свое решение Трамп объяснил «огромным интересом к этому вопросу». «Я поручу министру обороны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (НВО) и неопознанных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп решил поручить министру обороны Питу Хегсету раскрыть правительственные документы, касающиеся внеземной жизни и НЛО. Об этом он написал в Truth Social.

Ранее американский лидер обвинил своего предшественника Барака Обаму в разглашении секретной информации после его недавнего заявления о существовании инопланетян.

«Он извлек это из секретной информации…. Ему не нужно было этого делать», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One по пути в Джорджию. По его мнению, Обама «совершил большую ошибку».

В интервью в подкасте Брайана Тайлера Коэна Барака Обаму спросили, существуют ли инопланетяне на самом деле. «Они настоящие, но я их не видел, и их не держат в... Зоне 51 (Зона 51 — засекреченный объект ВВС США в штате Невада, где, по утверждению некоторых, находятся тела инопланетян и обломки потерпевшего крушение космического корабля)», — сказал экс-президент. «Подземных сооружений нет, если только не существует какой-то грандиозный заговор и они скрыли это от президента Соединенных Штатов», — добавил Обама. «За время моего президентства я не обнаружил никаких доказательств того, что инопланетяне контактировали с нами. Серьезно!» — написал бывший американский лидер в соцсети.

Обама объяснил свою веру в существование инопланетян тем, что статистическая вероятность жизни за пределами Земли высока, поскольку Вселенная очень обширна. Однако шансы на посещение Земли инопланетянами низки, учитывая расстояние, считает он.

Трамп, отвечая на вопрос, видел ли он доказательства существования инопланетян, сказал: «Я не знаю, существуют они или нет».

Reuters напоминает, что в 2022 году Пентагон не обнаружил никаких доказательств того, что инопланетяне посещали Землю или совершали тут аварийную посадку. В докладе ведомства 2024 года говорится, что расследования, проведенные после окончания Второй мировой войны, не нашли никаких доказательств существования внеземных технологий, а большинство наблюдений были ошибочно идентифицированы как обычные объекты и явления.