Трамп готов перейти от угроз к действиям

Соединенные Штаты за три дня перебросили ближе к потенциальному театру боевых действий на Ближнем Востоке 39 самолетов-заправщиков и 29 тяжелых военно-транспортных самолетов, включая Boeing C-17 Globemaster III. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По данным издания, ВВС США также направили на Ближний Восток самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
По оценке эксперта по военной стратегии вашингтонского аналитического Центра новой американской безопасности Бекки Вассер, США развернули в регионе группировку, необходимую для проведения продолжительной военной кампании. По ее словам, такой темп наращивания войск «не является пустой угрозой».
По данным Financial Times, масштаб и скорость наращивания американских сил «делают нападение на Иран все более вероятным». Аналитики указывают на предупреждение президента США Дональда Трампа, который отвел «максимум 15 дней» на достижение ядерной сделки с Ираном.
По словам эксперта по военной стратегии вашингтонского аналитического Центра новой американской безопасности (CNAS) Бекки Вассер, США могут оказаться «втянутыми в конфликт на гораздо более длительный срок, несмотря на то, что Трамп строил свою предвыборную кампанию на обещании положить конец бесконечным войнам Америки, особенно на Ближнем Востоке».
Ранее The Wall Street Journal писала о том, что США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней. По утверждению телекомпании CBS, операция может начаться уже 21 февраля.
* * * 09:12
Соединенные Штаты будут сохранять политику максимального давления на Иран до тех пор, пока Тегеран не выполнит требований США по своей ядерной программе, баллистическим ракетам и поддержке вооруженных групп в регионе.
Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что подход администрации США направлен на перекрытие доходов, которые Тегеран использует для финансирования «злонамеренной деятельности».
«Послание президента (Дональда Трампа) предельно ясное… — сказал Пиготт. — У нас есть политика максимального давления на иранский режим, чтобы лишить его доходов, необходимых для финансирования его злонамеренной деятельности, включая ядерную программу, программу баллистических ракет, а также финансирование террористических прокси-групп по всему региону». «Президент (Дональд Трамп) очень четко обозначил, чего хочет добиться. Он также ясно дал понять, что хочет заключить сделку. Он миротворец. Он переговорщик. Именно этого он добивается. Но никто не может сомневаться — исходя из прошлого опыта, когда иранский режим отказался от сделки, — что президент говорит всерьез. Операция «Полуночный молот» это доказала», — добавил Пиготт.
В то же время постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани в письме на имя генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Джеймса Кариуки заявил, что Иран в случае военной агрессии в отношении него будет считать все «базы и средства враждебных сил» в регионе законными целями для ответа, «полная ответственность за последствия ляжет на США». В письме говорится, что «Исламская Республика Иран неоднократно заявляла на самом высоком уровне, что не стремится ни к напряженности, ни к войне и не будет начинать войну. Однако в случае военной агрессии Иран будет действовать решительно во исполнение своего неотъемлемого права по статье 51 Устава ООН».
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант проведения «ограниченного военного удара» по Ирану, чтобы склонить Тегеран к заключению ядерной сделки. Утверждается, что «президент Трамп рассматривает возможность проведения ограниченного военного удара по Ирану, чтобы склонить его к заключению ядерной сделки. Это будет первый такой шаг, но не полноценный военный удар, который мог бы привести к масштабному ответу».
По словам чиновников, сейчас невозможно определить, насколько серьезно Трамп рассматривает этот вариант после недель обсуждений, хотя его помощники неоднократно предлагали такое развитие событий.
Накануне во время заседания Совета мира в Вашингтоне президент США Дональд Трамп пообещал предоставить информацию о сделке с Ираном в течение 10 дней и пригрозил «плохими вещами», если дипломатическое урегулирование сорвется. По данным издания Axios, Соединенные Штаты якобы очень близки к решению о масштабной военной операции против Ирана, и она может начаться уже вскоре.