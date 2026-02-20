Трамп готов перейти от угроз к действиям

Соединенные Штаты за три дня перебросили ближе к потенциальному театру боевых действий на Ближнем Востоке 39 самолетов-заправщиков и 29 тяжелых военно-транспортных самолетов, включая Boeing C-17 Globemaster III. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, ВВС США также направили на Ближний Восток самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По оценке эксперта по военной стратегии вашингтонского аналитического Центра новой американской безопасности Бекки Вассер, США развернули в регионе группировку, необходимую для проведения продолжительной военной кампании. По ее словам, такой темп наращивания войск «не является пустой угрозой». По данным Financial Times, масштаб и скорость наращивания американских сил «делают нападение на Иран все более вероятным». Аналитики указывают на предупреждение президента США Дональда Трампа, который отвел «максимум 15 дней» на достижение ядерной сделки с Ираном. По словам эксперта по военной стратегии вашингтонского аналитического Центра новой американской безопасности (CNAS) Бекки Вассер, США могут оказаться «втянутыми в конфликт на гораздо более длительный срок, несмотря на то, что Трамп строил свою предвыборную кампанию на обещании положить конец бесконечным войнам Америки, особенно на Ближнем Востоке». Ранее The Wall Street Journal писала о том, что США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней. По утверждению телекомпании CBS, операция может начаться уже 21 февраля.

* * * 09:12 Соединенные Штаты будут сохранять политику максимального давления на Иран до тех пор, пока Тегеран не выполнит требований США по своей ядерной программе, баллистическим ракетам и поддержке вооруженных групп в регионе. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что подход администрации США направлен на перекрытие доходов, которые Тегеран использует для финансирования «злонамеренной деятельности».