Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Азербайджанская нефть прибавляет в цене

10:06 464

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на 1,83 доллара США, или на 2,58% и составила 72,78 доллара США.

В ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость апрельского фьючерса 2026 года на экспорт нефти марки Brent повысилась на 0,74%, достигнув 68,05 доллара США за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена мартовского фьючерса на нефть марки WTI также повысилась на 0,41%, составив 63,55 доллара США за баррель.

Макрон обвинил Трампа в неуважении
Макрон обвинил Трампа в неуважении
11:08 239
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану? обновлено 01:29
01:29 16499
Что происходит в бакинском метро?
Что происходит в бакинском метро?
10:39 856
Трамп готов перейти от угроз к действиям
Трамп готов перейти от угроз к действиям обновлено 10:52
10:52 1458
Иранский самолет рухнул ночью в Хамадане: погиб один из пилотов
Иранский самолет рухнул ночью в Хамадане: погиб один из пилотов
01:52 4206
Палестинцы в руинах за ифтаром
Палестинцы в руинах за ифтаром объектив haqqin.az
00:08 2674
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли? Тесная связь между двумя олимпийскими чемпионами
00:03 4175
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира фото, видео; обновлено 21:43
19 февраля 2026, 21:43 10339
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
19 февраля 2026, 23:47 2786
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
19 февраля 2026, 22:37 5555
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана видео
19 февраля 2026, 22:22 5765

