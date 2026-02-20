Азербайджанская нефть прибавляет в цене

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на 1,83 доллара США, или на 2,58% и составила 72,78 доллара США.

В ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость апрельского фьючерса 2026 года на экспорт нефти марки Brent повысилась на 0,74%, достигнув 68,05 доллара США за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена мартовского фьючерса на нефть марки WTI также повысилась на 0,41%, составив 63,55 доллара США за баррель.