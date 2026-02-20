Российские самолеты у Аляски. Американцы подняли истребители

USD 1.7000
Военные США обнаружили и отследили два российских бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и самолет-разведчик А-50 неподалеку от Аляски, сообщает североамериканское командование ПВО (NORAD) в X.

Самолеты были замечены в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Американское командование направило два истребителя F-16, два F-35 и четыре заправщика KC-135 для перехвата, точной идентификации и сопровождения самолетов.

В сообщении отмечается, что российские военные самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады.

Такая деятельность России в зоне идентификации зоны ПВО на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза, добавили в командовании.

Зона идентификации противовоздушной обороны Аляски — участок международного воздушного пространства, который начинается вне суверенного воздушного пространства США и Канады. NORAD определяет эту территорию как «определенный участок международного воздушного пространства, требующий быстрой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности».

Су-35 — российский многоцелевой истребитель с управляемым вектором тяги. Считается одним из основных истребителей ВВС России. Ту-95 — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

