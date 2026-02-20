Российские самолеты у Аляски. Американцы подняли истребители

Военные США обнаружили и отследили два российских бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и самолет-разведчик А-50 неподалеку от Аляски, сообщает североамериканское командование ПВО (NORAD) в X.

Самолеты были замечены в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Американское командование направило два истребителя F-16, два F-35 и четыре заправщика KC-135 для перехвата, точной идентификации и сопровождения самолетов.