В Школе дизайна UNEC представлены успешные результаты подхода PBL

В Школе дизайна UNEC организована вторая выставка-отчет студентов, обучающихся по методу проектного обучения (PBL). В мероприятии приняли участие ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов, председатель правления Фонда возрождения Карабах а Рахман Гаджиев, ректор Кыргызского национального университета Догдурбек Чонтоев и другие гости.

Сначала участники ознакомились с богатой выставкой работ студентов-дизайнеров. На выставке были представлены социальные проекты для пожилых людей и лиц с инвалидностью, работы в области графического дизайна, ребрендинг и образцы одежды, проекты по охране окружающей среды, а также социально ориентированные проекты, направленные на восстановление Карабаха. Особый интерес вызвали модель дома престарелых, инклюзивный дом, инновационная библиотека и другие проекты, разработанные студентами для восстановления Карабаха.

Выступая на открытии мероприятия, доцент Лала Мамедова, директор Школы дизайна рассказала о навыках, которые дает студентам подход к проектному обучению (PBL). Она подчеркнула, что PBL развивает у студентов критическое мышление, креативность и навыки работы в команде, а также готовит их к решению реальных жизненных проблем.

Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов, рассказал о методе проблемно-ориентированного подхода (PBL), применяемого в преподавании студентам, обучающимся по специальности дизайна, и о положительных результатах. Он подчеркнул, что главной целью университета является воспитание молодых людей, обладающих не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, способных мыслить нестандартно и активно участвовать в решении проблем общества.

Ректор отметил, что подход к обучению на основе проектного обучения дал результаты, превзошедшие ожидания. Он подчеркнул, что представленные на выставке проекты являются реальными работами, выполненными студентами в процессе урока.