Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

В Школе дизайна UNEC представлены успешные результаты подхода PBL

В Школе дизайна UNEC организована вторая выставка-отчет студентов, обучающихся по методу проектного обучения (PBL). В мероприятии приняли участие ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, ректор Кыргызского национального университета Догдурбек Чонтоев и другие гости.

Сначала участники ознакомились с богатой выставкой работ студентов-дизайнеров. На выставке были представлены социальные проекты для пожилых людей и лиц с инвалидностью, работы в области графического дизайна, ребрендинг и образцы одежды, проекты по охране окружающей среды, а также социально ориентированные проекты, направленные на восстановление Карабаха. Особый интерес вызвали модель дома престарелых, инклюзивный дом, инновационная библиотека и другие проекты, разработанные студентами для восстановления Карабаха.

Выступая на открытии мероприятия, доцент Лала Мамедова, директор Школы дизайна рассказала о навыках, которые дает студентам подход к проектному обучению (PBL). Она подчеркнула, что PBL развивает у студентов критическое мышление, креативность и навыки работы в команде, а также готовит их к решению реальных жизненных проблем.

Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов, рассказал о методе проблемно-ориентированного подхода (PBL), применяемого в преподавании студентам, обучающимся по специальности дизайна, и о положительных результатах. Он подчеркнул, что главной целью университета является воспитание молодых людей, обладающих не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, способных мыслить нестандартно и активно участвовать в решении проблем общества.

Ректор отметил, что подход к обучению на основе проектного обучения дал результаты, превзошедшие ожидания. Он подчеркнул, что представленные на выставке проекты являются реальными работами, выполненными студентами в процессе урока.

А.Мурадов высоко оценил тот факт, что студенты в своих проектах затронули актуальные вопросы, такие как положение пожилых людей и инвалидов, а также восстановление Карабаха: «Наши студенты понимают проблемы, существующие в обществе, и пытаются их решить, что демонстрирует их уникальность и ценность. PBL подход служит формированию наших студентов как более сильного и ответственного гражданина. Я очень доволен, что нам удалось создать благоприятную среду для того, чтобы наши студенты могли реализовать свой потенциал», — отметил ректор.

Уделяя особое внимание инициативам, выдвинутым по восстановлению Карабаха, Адалят Мурадов отметил, что университет окажет всестороннюю поддержку реализации студенческих проектов. Он предложил организовать выставку и в Карабахе, подчеркнув важность этой инициативы с точки зрения донесения социальной ответственности молодежи до более широкой аудитории.

Затем заведующая отделом совершенствования образования и обучения UNEC, координатор проекта UNEC, методист Санубар Сафиева рассказала о преимуществах подхода PBL: «В социальных проектах мы осуществляем полезные для общества мероприятия. Эти проекты дают нашей молодежи возможность напрямую сталкиваться с реальными проблемами общества, развивать навыки эмпатии и чувствовать себя частью общества», — отметила она.

Мероприятие продолжилось презентациями социально значимых проектов студентов в области графического дизайна.

Макрон обвинил Трампа в неуважении
Макрон обвинил Трампа в неуважении
11:08 245
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану? обновлено 01:29
01:29 16499
Что происходит в бакинском метро?
Что происходит в бакинском метро?
10:39 861
Трамп готов перейти от угроз к действиям
Трамп готов перейти от угроз к действиям обновлено 10:52
10:52 1465
Иранский самолет рухнул ночью в Хамадане: погиб один из пилотов
Иранский самолет рухнул ночью в Хамадане: погиб один из пилотов
01:52 4207
Палестинцы в руинах за ифтаром
Палестинцы в руинах за ифтаром объектив haqqin.az
00:08 2676
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли? Тесная связь между двумя олимпийскими чемпионами
00:03 4175
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира фото, видео; обновлено 21:43
19 февраля 2026, 21:43 10343
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
19 февраля 2026, 23:47 2786
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
19 февраля 2026, 22:37 5556
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана видео
19 февраля 2026, 22:22 5766

