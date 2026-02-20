Турция обвинила Грецию

Турция выступила против соглашения Греции с компанией Chevron по разведке углеводородов к югу от Крита, заявив, что этот шаг противоречит международному праву и добрососедским отношениям.

В Министерстве обороны Турции заявили, что деятельность проводится с нарушением меморандума 2019 года о морской юрисдикции между Турцией и Ливией.

Анкара подчеркнула, что хотя работы напрямую не затрагивают турецкий континентальный шельф, они нарушают морские права Ливии, заявленные в ООН.

Турция также заявила, что продолжит поддерживать ливийские власти в противодействии «односторонним и незаконным действиям» Греции.

Соглашение с Chevron расширяет площадь морских участков Греции для разведки газа и связано с усилиями ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов.