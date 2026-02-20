USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Турция обвинила Грецию

10:15 642

Турция выступила против соглашения Греции с компанией Chevron по разведке углеводородов к югу от Крита, заявив, что этот шаг противоречит международному праву и добрососедским отношениям.

В Министерстве обороны Турции заявили, что деятельность проводится с нарушением меморандума 2019 года о морской юрисдикции между Турцией и Ливией.

Анкара подчеркнула, что хотя работы напрямую не затрагивают турецкий континентальный шельф, они нарушают морские права Ливии, заявленные в ООН.

Турция также заявила, что продолжит поддерживать ливийские власти в противодействии «односторонним и незаконным действиям» Греции.

Соглашение с Chevron расширяет площадь морских участков Греции для разведки газа и связано с усилиями ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Макрон обвинил Трампа в неуважении
Макрон обвинил Трампа в неуважении
11:08 248
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану? обновлено 01:29
01:29 16499
Что происходит в бакинском метро?
Что происходит в бакинском метро?
10:39 862
Трамп готов перейти от угроз к действиям
Трамп готов перейти от угроз к действиям обновлено 10:52
10:52 1467
Иранский самолет рухнул ночью в Хамадане: погиб один из пилотов
Иранский самолет рухнул ночью в Хамадане: погиб один из пилотов
01:52 4208
Палестинцы в руинах за ифтаром
Палестинцы в руинах за ифтаром объектив haqqin.az
00:08 2676
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли? Тесная связь между двумя олимпийскими чемпионами
00:03 4176
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира фото, видео; обновлено 21:43
19 февраля 2026, 21:43 10344
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
19 февраля 2026, 23:47 2786
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
19 февраля 2026, 22:37 5558
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана видео
19 февраля 2026, 22:22 5766

