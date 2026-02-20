У зятя Трампа новая должность: ее раньше не было

Трамп отметил роль Кушнера в новых дипломатических соглашениях на Ближнем Востоке и подчеркнул, что никто другой не смог бы добиться такого успеха.

Президент США Дональд Трамп назначил своего зятя Джареда Кушнера на новую должность специального посланника мира при Белом доме. Сделал он это на первом заседании своего Совета мира.

«Ты умный парень. Мы также назначаем его специальным посланником мира. Скажу вам, посмотрите на этих двух парней — по крайней мере, с точки зрения интеллекта мы застрахованы», - сказал Трамп, имея в виду также спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

Западные СМИ отмечают, что должность создали специально для Кушнера, раньше ее не было.

По словам президента США, на этой должности Кушнер сосредоточится на посредничестве в заключении новых дипломатических соглашений, в частности, занимается вопросами переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Кушнер занимал должность старшего советника во время первого срока Трампа. Сейчас он занимается переговорами на Ближнем Востоке и войной в Украине. В частности, участвовал в трехсторонних переговорах в Абу-Даби и Женеве.