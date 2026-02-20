USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

У зятя Трампа новая должность: ее раньше не было

10:20 685

Президент США Дональд Трамп назначил своего зятя Джареда Кушнера на новую должность специального посланника мира при Белом доме. Сделал он это на первом заседании своего Совета мира.

Трамп отметил роль Кушнера в новых дипломатических соглашениях на Ближнем Востоке и подчеркнул, что никто другой не смог бы добиться такого успеха.

«Ты умный парень. Мы также назначаем его специальным посланником мира. Скажу вам, посмотрите на этих двух парней — по крайней мере, с точки зрения интеллекта мы застрахованы», - сказал Трамп, имея в виду также спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

Западные СМИ отмечают, что должность создали специально для Кушнера, раньше ее не было.

По словам президента США, на этой должности Кушнер сосредоточится на посредничестве в заключении новых дипломатических соглашений, в частности, занимается вопросами переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Кушнер занимал должность старшего советника во время первого срока Трампа. Сейчас он занимается переговорами на Ближнем Востоке и войной в Украине. В частности, участвовал в трехсторонних переговорах в Абу-Даби и Женеве.

Макрон обвинил Трампа в неуважении
Макрон обвинил Трампа в неуважении
11:08 250
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
01:29 16501
Что происходит в бакинском метро?
Что происходит в бакинском метро?
10:39 862
Трамп готов перейти от угроз к действиям
Трамп готов перейти от угроз к действиям
10:52 1469
Иранский самолет рухнул ночью в Хамадане: погиб один из пилотов
Иранский самолет рухнул ночью в Хамадане: погиб один из пилотов
01:52 4208
Палестинцы в руинах за ифтаром
Палестинцы в руинах за ифтаром
00:08 2676
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?
Кем бы был Хидаят Гейдаров без Эльнура Мамедли?
00:03 4177
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
19 февраля 2026, 21:43 10344
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
Аятоллам не поздоровится: Нетаньяху жестко предупредил Иран
19 февраля 2026, 23:47 2786
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
19 февраля 2026, 22:37 5558
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
19 февраля 2026, 22:22 5768

