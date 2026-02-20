Америка погасила долг

США частично погасили задолженность перед Организацией Объединенных Наций (ООН), перечислив около $160 млн. Об этом сообщил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик в интервью Assosiated Press (AP).

По его словам, выплата прошла на прошлой неделе и была предназначена для регулярного операционного бюджета ООН.

Напомним, общий долг Вашингтона перед ООН на начало февраля составлял около $2,19 млрд – это 95% всей задолженности стран-членов. Кроме того, США задолжали $2,4 млрд по миротворческим операциям и еще $43 млн в бюджеты трибуналов.

В конце января генсек ООН Антонио Гутерриш сообщил, что ООН грозит «неминуемый крах», если ее финансовые правила не будут пересмотрены или все 193 страны-члена не будут платить взносы.