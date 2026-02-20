В Военном лицее учения по действиям в чрезвычайных ситуациях

USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове

10:32 208

Инспекцией по пожарной охране Министерства обороны и Государственной службой пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям проведены совместные учения в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского, действующем в подчинении Национального университета обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основная цель учений, к которым были привлечены живая сила и соответствующая техника, состоит в привитии правил поведения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах, совершенствовании деятельности подразделений пожарной охраны и повышении профессионализма личного состава в сфере спасательных работ.

Сначала была предоставлена подробная информация о правилах поведения при пожарах и мерах эвакуации, участникам учений были наглядно продемонстрированы правила использования первичных средств пожаротушения.

В практической части учений были выполнены действия по тушению условного пожара на территории учреждения и другие задачи, ответственным за пожарную безопасность сотрудникам были предоставлены просветительские материалы, даны ответы на интересующие их вопросы.

