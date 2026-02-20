Неизвестный американский самолет в российском небе

Американский лайнер залетел на территорию России через воздушное пространство Мурманской области. Сервис Flightradar не отображает номер и принадлежность борта, пишут российские СМИ.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner вылетел с авиабазы морской авиации США Эндрюс близ Вашингтона, после чего пересек воздушное пространство Гренландии, Норвегии и Финляндии. Лайнер залетел на территорию России через Мурманскую область, после направился на юг в сторону российско-казахстанской границы. Самолет в настоящее время находится в воздушном пространстве Казахстана.