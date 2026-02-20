«Золотоискатели» в Гарадаге: задержана банда черных копателей

В Гарадагском районе Баку задержаны так называемые «золотоискатели», повредившие объекты историко-культурного наследия. Речь идет о группе черных копателей, которые проникли на территорию охраняемого заповедника в поисках драгоценностей.

Как сообщает Министерство внутренних дел, группа лиц, действуя по предварительному сговору, незаконно проникла на территорию одного из национальных историко-художественных заповедников с целью поиска золота. Нарушив режим особо охраняемой природной территории, они проводили раскопки у подножия скал, являющихся ценностями культуры, и пытались присвоить предметы, представляющие особую материальную ценность. В результате противоправных действий объектам культурного наследия был причинен ущерб.

Сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые: 42-летний Кямиль Омаров, 59-летний Мамедрасул Ибрагимов, 41-летний Акпер Акперов, 50-летний Ниямеддин Алиев и 47-летний Эльшад Искендеров. Сообщается, что они также записывали свои действия на мобильные телефоны. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.