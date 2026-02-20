Что происходит в бакинском метро?

Сегодня утром в час пик в одном из составов, курсирующих по линии «Ахмедлы» - «Ичеришехер», возникла техническая неисправность. Из соображений безопасности состав не стал продолжать движение по маршруту, а машинист объявил экстренную высадку пассажиров. Согласно информации, этот сбой привел к нарушению графика: интервал между поездами увеличился до 13 минут.

В результате на всех станциях данной ветки наблюдалась высокая плотность пассажиров: платформы оказались переполнены людьми, опаздывающими на работу и учебу.

Отметим, что аналогичные проблемы наблюдались в бакинском метро и вчера, причем дважды за короткое время.