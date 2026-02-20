Берлин выслал девять граждан Азербайджана

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана сообщила о приеме в рамках соглашения о реадмиссии 9 граждан страны, депортированных из Германии, об этом сообщили в Госслужбе.

Отмечается, что действующая при ГМС рабочая группа по реинтеграции окажет им помощь в адаптации.

В состав этой группы входят представители профильных госорганов. Данная структура занимается оперативным решением проблем и трудностей, с которыми сталкиваются возвращенные на родину граждане страны. Основная задача рабочей группы - организация эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции этих лиц в общество.