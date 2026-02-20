Опасное сближение американских и китайских самолетов

Боевые самолеты ВВС США сошлись в коротком противостоянии с китайскими истребителями над Желтым морем, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 18 февраля. По данным военных источников, несколько истребителей F-16 Вооруженных сил США в Корее (USFK) взлетели с авиабазы Осан в Пхентхэке примерно в 60 км к югу от Сеула в среду вечером и пролетели над международными водами в Желтом море. Они пролетели в районе между соответствующими опознавательными зонами ПВО Южной Кореи и Китая, что побудило китайских военных направить на место происшествия свои истребители-перехватчики. До столкновения не дошло, сообщает агентство.

Американские ВВС уведомили Южную Корею о своем плане перед началом учебного полета, но, по-видимому, не стали вдаваться в подробности, умолчав и о целях учений, пояснил источник.

Агентство отмечает, что учения проводятся на фоне сигналов о том, что Вашингтон намерен пересмотреть роль Вооруженных сил США, поскольку он стремится сосредоточиться на противодействии китайским угрозам.

Министерство обороны Южной Кореи и американские войска в Корее не предоставили дополнительных подробностей об инциденте.