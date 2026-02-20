В Кыргызстане будут жестче наказывать за преступления против женщин и детей

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, направленный на ужесточение наказаний за ряд тяжких преступлений, включая деяния, сопряженные с насилием и изнасилованием женщин и детей.

Как сообщают кыргызстанские СМИ, основной целью законопроекта является обеспечение охраны и защиты жизни и здоровья детей и женщин от преступных посягательств. Согласно документу, в статье 58 уточнено применение частей 2 и 3 статьи 122.

В статье 68 скорректированы ссылки на статьи и добавлены новые положения, включая наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества за отдельные преступления.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.