Макрон обвинил Трампа в неуважении

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу публикации американским лидером Дональдом Трампом их личной переписки в интернете.

«Я искренне считаю, что уважение — это часть лидерства. Можно делиться идеями или нет, можно не соглашаться, но делать это нужно уважительно.

Уважение формировалось вместе с процессом цивилизации. Оно создавалось год за годом, десятилетие за десятилетием, чтобы мы становились лучше.

И… и для людей, я думаю, немного удивительно видеть, как лидеры идут назад, а не вперед», - сказал президент Франции.

В январе Дональд Трамп опубликовал фрагмент частного обмена сообщениями с президентом Франции. В нем Макрон, в частности, выражал непонимание действий Вашингтона в отношении Гренландии, а также предлагал провести встречу стран G7 в Париже 22 января с участием Украины, России, Дании и Сирии.

Кроме того, в сообщении шла речь о предложении личной встречи и совместного ужина двух президентов. Комментируя сам факт публикации переписки, Макрон воздержался от резких оценок.

На вопрос журналистов, считает ли он такой шаг со стороны президента США невежливым, французский лидер ответил, что оставляет право оценивать ситуацию другим.