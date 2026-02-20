181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь

Другие страны, вошедшие в десятку лидеров по количеству поездок, включают Грузию (8 734), Пакистан (6 758), Казахстан (5 676), Узбекистан (5 130) и Израиль (4 972). Число туристов из Индии за указанный период составило 9070 человек.

Рост числа туристических поездок наблюдался из таких стран, как Россия — 42 342 (+2 %), Турция — 36 536 (+15,5 %), Иран — 15 399 (+2,1 %). Саудовская Аравия также показала значительный рост числа поездок — до 8 976 человек, на 2 783 человека, или на 44,9% больше по сравнению с январем прошлого года.

В январе 2026 года в Азербайджан прибыли 181 637 иностранных граждан, что на 8 984 человека, или на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Анализ динамики по регионам показывает, что число туристов из стран Ближнего Востока увеличилось на 22%, составив 26 240 человек, из стран Западной Европы — выросло на 44% и достигло 6 819 человек.

По основным рынкам Центральной Азии: число туристов из Казахстана составило 5 676 человек (+2,5 %), из Узбекистана — 5 130 человек (+72,3 %).

Отметим, что с 2026 года Государственное агентство по туризму и подчиненное ему Бюро по туризму Азербайджана планируют усилить маркетинговую и коммуникационную деятельность в целевых странах. Наряду с традиционными методами продвижения будут активно использоваться цифровые инструменты и кампании в социальных сетях. Мероприятия, проводимые в рамках «Маркетинговой стратегии туризма на 2024–2026 годы», будут способствовать более эффективному продвижению культурного, оздоровительного, природного и активного туризма, а также туризма в сфере деловых мероприятий на целевых рынках.

Международная маркетинговая деятельность в сфере туризма включает интегрированное использование онлайн- и офлайн-каналов (участие в международных туристических выставках, B2B и B2C-встречи, семинары, презентации, ознакомительные поездки для представителей зарубежных СМИ и индустрии) и медиаканалов. Целью на начальном этапе является повышение осведомленности об Азербайджане как конкурентоспособном и многоаспектном туристическом направлении, на следующем этапе — продвижение страны как бренда для стимулирования поездок и интереса к стране, что в конечном итоге способствует превращению интереса в конкретные туристические решения и укреплению глобальных позиций страны.

При планировании международных маркетинговых кампаний учитываются глобальные туристические тренды, региональные изменения и трансформации в поведении туристов. В целом в маркетинговых кампаниях на 2026 год предполагается применение более масштабного, цифрового, адаптированного к потребностям рынка подхода, опираясь на успешный опыт предыдущих лет.