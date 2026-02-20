USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Женева на грани срыва: Киев ждет «жестких требований»

12:44 843

Украинская сторона выражает опасения, что глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, может «заблокировать любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции» Киева. Об этом заявили The Telegraph украинские чиновники.

По сведениям издания, российская и украинская делегации в Женеве договорились не критиковать друг друга и не обсуждать ход переговоров публично.

В интервью Axios, опубликованном 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мединский любит «философствовать об исторических корнях» конфликта, однако у сторон «нет времени» на это. Подводя итоги встреч в Женеве 18 февраля, глава российской делегации в свою очередь пошутил: «Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились».

Журналист Axios Барак Равид сообщил о «тупике» на переговорах в Женеве, отметив, что его источники связывают сложившуюся ситуацию с позициями, представленными российской стороной во главе с Мединским.

Переговоры по урегулированию российско-украинской войны состоялись в Женеве 17–18 февраля. По словам Мединского, встречи проходили в различных форматах – двустороннем и трехстороннем – с участием представителей США. Он охарактеризовал диалог как тяжелый, но деловой, и сообщил о подготовке нового раунда в ближайшее время. Зеленский уточнил, что он также пройдет в Женеве. Зеленский при этом назвал достигнутые результаты недостаточными. По его словам, стороны обсуждали механизм мониторинга прекращения огня с участием США, и договоренность по этому вопросу практически была достигнута. В целом переговоры по военной тематике он охарактеризовал как «конструктивные».

Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
14:20 24
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
13:48 528
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис обновлено 13:34
13:34 3530
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
13:24 1083
В Турции задержали журналиста немецкого издания
В Турции задержали журналиста немецкого издания
13:07 647
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 1551
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
12:54 1283
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону наша корреспонденция
11:42 2244
Новые штрафы в Азербайджане
Новые штрафы в Азербайджане
12:17 2108
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
12:39 944
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
11:27 3323

