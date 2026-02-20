Женева на грани срыва: Киев ждет «жестких требований»

По сведениям издания, российская и украинская делегации в Женеве договорились не критиковать друг друга и не обсуждать ход переговоров публично.

В интервью Axios, опубликованном 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мединский любит «философствовать об исторических корнях» конфликта, однако у сторон «нет времени» на это. Подводя итоги встреч в Женеве 18 февраля, глава российской делегации в свою очередь пошутил: «Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились».

Журналист Axios Барак Равид сообщил о «тупике» на переговорах в Женеве, отметив, что его источники связывают сложившуюся ситуацию с позициями, представленными российской стороной во главе с Мединским.

Переговоры по урегулированию российско-украинской войны состоялись в Женеве 17–18 февраля. По словам Мединского, встречи проходили в различных форматах – двустороннем и трехстороннем – с участием представителей США. Он охарактеризовал диалог как тяжелый, но деловой, и сообщил о подготовке нового раунда в ближайшее время. Зеленский уточнил, что он также пройдет в Женеве. Зеленский при этом назвал достигнутые результаты недостаточными. По его словам, стороны обсуждали механизм мониторинга прекращения огня с участием США, и договоренность по этому вопросу практически была достигнута. В целом переговоры по военной тематике он охарактеризовал как «конструктивные».