Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников

Украинские и молдавские силовики совместно разоблачили организованную группу, готовившую заказные убийства высокопоставленных украинских чиновников и представителей других стран, пишут украинские СМИ.

В рамках дела пока задержаны 10 человек: в Украине - семеро и трое, в том числе организатор, в Молдове. «Участникам преступной группы сообщено о подозрении. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении. По данным следствия, участники сети действовали под кураторством спецслужб Российской Федерации. Они собирали информацию о передвижении, местах проживания и образе жизни потенциальных жертв, чтобы организовать их дальнейшую физическую ликвидацию за денежное вознаграждение.

«Участники организованной группы четко распределили роли, планировали способы убийств, готовили орудия преступления и продумывали пути отхода. За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тыс. долларов США - сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы», - рассказали в Офисе генерального прокурора. Правоохранители установили, что группа планировала убийство по меньшей мере пяти публичных лиц. В частности, один из потенциальных жертв - представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. По их данным, реализация этих преступлений могла вызвать значительный общественный резонанс и быть использована государством-агрессором для дестабилизации ситуации в Украине.