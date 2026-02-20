USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников

12:46 1551

Украинские и молдавские силовики совместно разоблачили организованную группу, готовившую заказные убийства высокопоставленных украинских чиновников и представителей других стран, пишут украинские СМИ.

В рамках дела пока задержаны 10 человек: в Украине - семеро и трое, в том числе организатор, в Молдове.

«Участникам преступной группы сообщено о подозрении. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники сети действовали под кураторством спецслужб Российской Федерации. Они собирали информацию о передвижении, местах проживания и образе жизни потенциальных жертв, чтобы организовать их дальнейшую физическую ликвидацию за денежное вознаграждение.

«Участники организованной группы четко распределили роли, планировали способы убийств, готовили орудия преступления и продумывали пути отхода. За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тыс. долларов США - сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы», - рассказали в Офисе генерального прокурора.

Правоохранители установили, что группа планировала убийство по меньшей мере пяти публичных лиц. В частности, один из потенциальных жертв - представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

По их данным, реализация этих преступлений могла вызвать значительный общественный резонанс и быть использована государством-агрессором для дестабилизации ситуации в Украине.

Следствием установлено, что подготовка требовала разветвленной агентурной сети с четким распределением ролей между участниками: от слежки и сбора данных до подготовки средств совершения преступления и планирования маршрутов отхода.

В рамках масштабной спецоперации одновременно проведено более 20 обысков в нескольких регионах Украины. Изъято оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, мобильные телефоны, компьютерная техника, а также зафиксированы доказательства контактов с кураторами.

Неотложные следственные действия также проводились на территории Молдовы в рамках созданной совместной международной следственной группы.

Молдавские правоохранители задержали организатора этой сети и двух сообщников. Сейчас готовятся ходатайства в суд об их аресте. Досудебное расследование продолжается.

