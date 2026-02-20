USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»

12:54 1286

Украина готова воевать еще несколько лет, но любые боевые действия ради территорий и ресурсов должны закончиться. Об этом командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко заявил в интервью ВВС.

«Мы можем еще воевать несколько лет 100%. Но я считаю, что в целом войны должны закончиться. Вообще на этой планете и вообще убивать людей ради территорий и ресурсов – это для нас очень непонятная история. Это должно закончиться», - заявил Пивненко. При этом командующий Национальной гвардии Украины уверен, что украинцы устали от полномасштабной войны.

«Все хотят, чтобы закончилась война. Но главный вопрос для нас: какой ценой? Или это прекращение огня, я думаю, на что все будут согласны. И тогда переосмысление дальнейших действий и договоренностей. Или потери территории. Скажем так, мы отдавать ничего не будем, я уверен», - добавил бригадный генерал.

Отметим, что по данным недавнего соцопроса, украинцы все меньше верят в скорое завершение войны с Россией. Только каждый пятый надеется на завершение до середины 2026 года.

