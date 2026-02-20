Удары по Харькову и Днепропетровской области

Российские войска нанесли удары по Днепропетровской области и Харькову. Вследствие атаки ранения получили три человека. Также зафиксированы разрушения и пожары, информируют украинские СМИ.

Из-за российского обстрела Днепропетровской области пострадали три человека. Российские военные атаковали три района области. Об этом сообщили в ГСЧС (Госслужбе по чрезвычайным ситуациям) Украины.

«В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Ранения получил 42-летний мужчина. Спасатели оказали ему доврачебную помощь и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Повреждены предприятия, гимназия, отделения банков, почта, кафе, магазин и около десятка автомобилей», — сказано в сообщении.

В Богдановской общине Павлоградского района вследствие атаки ранена 48-летняя женщина, загорелись жилые дома и автомобили. В Синельниковском районе пострадала 87-летняя женщина. Возник пожар, разрушено жилье.

Также россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, вследствие атаки в нескольких многоэтажных домах выбиты окна. Данные о пострадавших уточняются. Кроме того, из-за атаки в городе загорелись два автомобиля.

Российские войска в ночь на 20 февраля нанесли удары по украинской территории баллистической ракетой «Искандер-М» и 128 БПЛА типа «Шахед», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов.