USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Секреты Google утекли в Иран: трех сотрудников обвинили в шпионаже

13:04 481

Прокуратура Калифорнии предъявила обвинения трем бывшим инженерам корпорации Google, которым вменяется хищение коммерческих секретов компании и их передача Ирану, сообщают американские СМИ.

Обвиняемые были задержаны 19 февраля, все трое являются гражданами Ирана. По версии прокуратуры, сестры Саманех и Сорор Гандали работали в Google, а также в другой технологической компании, название которой не раскрывается, где, как предполагается, также осуществляли незаконное копирование данных. Мохаммадджавад Хосрави, супруг Саманех Гандали, сначала был сотрудником Google, а затем перешел в третью технологическую компанию – ему вменяется хищение коммерческих секретов в обеих структурах. Одна из пострадавших компаний специализируется на разработке так называемых систем на кристалле (SoC) – чипов, объединяющих функции целого устройства.

В Google заявили, что выявили утечку конфиденциальной информации в ходе плановой проверки и после этого обратились в правоохранительные органы. Первые подозрения в краже данных возникли в 2023 году. По данным следствия, фигуранты дела похитили тысячи закрытых документов, в том числе материалы, связанные с безопасностью процессоров и криптографией. Как утверждают агенты ФБР, расследовавшие дело, документы пересылались на рабочие и личные компьютеры обвиняемых, а также направлялись в Иран. Кроме того, по версии следствия, они предпринимали попытки скрыть передачу информации и искали в интернете способы сделать это. 

Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
14:20 38
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
13:48 538
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис обновлено 13:34
13:34 3538
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
13:24 1091
В Турции задержали журналиста немецкого издания
В Турции задержали журналиста немецкого издания
13:07 651
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 1558
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
12:54 1290
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону наша корреспонденция
11:42 2247
Новые штрафы в Азербайджане
Новые штрафы в Азербайджане
12:17 2115
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
12:39 947
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
11:27 3330

ЭТО ВАЖНО

Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
14:20 38
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
13:48 538
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис обновлено 13:34
13:34 3538
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
13:24 1091
В Турции задержали журналиста немецкого издания
В Турции задержали журналиста немецкого издания
13:07 651
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 1558
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
12:54 1290
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону наша корреспонденция
11:42 2247
Новые штрафы в Азербайджане
Новые штрафы в Азербайджане
12:17 2115
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
12:39 947
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
11:27 3330
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться