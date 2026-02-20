Секреты Google утекли в Иран: трех сотрудников обвинили в шпионаже

Обвиняемые были задержаны 19 февраля, все трое являются гражданами Ирана. По версии прокуратуры, сестры Саманех и Сорор Гандали работали в Google, а также в другой технологической компании, название которой не раскрывается, где, как предполагается, также осуществляли незаконное копирование данных. Мохаммадджавад Хосрави, супруг Саманех Гандали, сначала был сотрудником Google, а затем перешел в третью технологическую компанию – ему вменяется хищение коммерческих секретов в обеих структурах. Одна из пострадавших компаний специализируется на разработке так называемых систем на кристалле (SoC) – чипов, объединяющих функции целого устройства.

В Google заявили, что выявили утечку конфиденциальной информации в ходе плановой проверки и после этого обратились в правоохранительные органы. Первые подозрения в краже данных возникли в 2023 году. По данным следствия, фигуранты дела похитили тысячи закрытых документов, в том числе материалы, связанные с безопасностью процессоров и криптографией. Как утверждают агенты ФБР, расследовавшие дело, документы пересылались на рабочие и личные компьютеры обвиняемых, а также направлялись в Иран. Кроме того, по версии следствия, они предпринимали попытки скрыть передачу информации и искали в интернете способы сделать это.