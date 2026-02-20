В Турции задержали журналиста немецкого издания

Корреспондент турецкой службы немецкой медиакомпании Deutsche Welle Алиджан Улудаг был задержан в своем доме в Анкаре по решению прокуратуры Стамбула. В заявлении прокуратуры Стамбула говорится, что в отношении турецкого корреспондента DW Улудага начато расследование по обвинениям в «оскорблении президента» и «публичном распространении заведомо ложной информации».

Сообщается, что в доме Алиджана Улудага был проведен обыск, после чего его доставили из Анкары в Стамбул для допроса. В заявлении DW Türkçe отмечается, что Улудаг был задержан в связи с его публикацией о якобы освобождении лиц, совершивших теракт, осуществленный ИГИЛ в 2016 году в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, в результате которого погибли 45 человек.

Напомним, Управление по коммуникациям при президенте Турции, а именно подразделение по борьбе с дезинформацией, опровергло сообщение Улудага об освобождении членов ИГИЛ, совершивших взрыв, и призвало не доверять необоснованным утверждениям.

Союз журналистов Турции в своем заявлении потребовал освобождения Улудага. Другая организация — Общество журналистов Турции — также заявила, что не возражает против проведения расследования, однако считает неправильным задержание Улудага так, будто его вина уже доказана. «Такая практика недопустима, Улудаг должен быть освобожден», — говорится в заявлении организации.

«Обвинения против нашего коллеги являются безосновательными. Алиджан Улудаг - известный журналист-расследователь, который среди прочего занимается расследованиями коррупции, имеет обширные связи и доступ к важным источникам информации», - подчеркнула гендиректор DW Барбара Массинг, комментируя заявление турецких властей.

Тот факт, что репортер был задержан 30 полицейскими и сразу же доставлен в Стамбул, свидетельствует о «целенаправленном запугивании», считает Массинг.