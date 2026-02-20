USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

В Турции задержали журналиста немецкого издания

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:07 651

Корреспондент турецкой службы немецкой медиакомпании Deutsche Welle Алиджан Улудаг был задержан в своем доме в Анкаре по решению прокуратуры Стамбула. В заявлении прокуратуры Стамбула говорится, что в отношении турецкого корреспондента DW Улудага начато расследование по обвинениям в «оскорблении президента» и «публичном распространении заведомо ложной информации».

Сообщается, что в доме Алиджана Улудага был проведен обыск, после чего его доставили из Анкары в Стамбул для допроса. В заявлении DW Türkçe отмечается, что Улудаг был задержан в связи с его публикацией о якобы освобождении лиц, совершивших теракт, осуществленный ИГИЛ в 2016 году в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, в результате которого погибли 45 человек.

Напомним, Управление по коммуникациям при президенте Турции, а именно подразделение по борьбе с дезинформацией, опровергло сообщение Улудага об освобождении членов ИГИЛ, совершивших взрыв, и призвало не доверять необоснованным утверждениям.

Союз журналистов Турции в своем заявлении потребовал освобождения Улудага. Другая организация — Общество журналистов Турции — также заявила, что не возражает против проведения расследования, однако считает неправильным задержание Улудага так, будто его вина уже доказана. «Такая практика недопустима, Улудаг должен быть освобожден», — говорится в заявлении организации.

«Обвинения против нашего коллеги являются безосновательными. Алиджан Улудаг - известный журналист-расследователь, который среди прочего занимается расследованиями коррупции, имеет обширные связи и доступ к важным источникам информации», - подчеркнула гендиректор DW Барбара Массинг, комментируя заявление турецких властей.

Тот факт, что репортер был задержан 30 полицейскими и сразу же доставлен в Стамбул, свидетельствует о «целенаправленном запугивании», считает Массинг.

Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
14:20 40
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
13:48 538
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис обновлено 13:34
13:34 3539
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
13:24 1093
В Турции задержали журналиста немецкого издания
В Турции задержали журналиста немецкого издания
13:07 652
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 1559
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
12:54 1291
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону наша корреспонденция
11:42 2248
Новые штрафы в Азербайджане
Новые штрафы в Азербайджане
12:17 2117
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
12:39 949
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
11:27 3331

ЭТО ВАЖНО

Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
14:20 40
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
13:48 538
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис обновлено 13:34
13:34 3539
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
13:24 1093
В Турции задержали журналиста немецкого издания
В Турции задержали журналиста немецкого издания
13:07 652
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 1559
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
12:54 1291
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону наша корреспонденция
11:42 2248
Новые штрафы в Азербайджане
Новые штрафы в Азербайджане
12:17 2117
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
12:39 949
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
11:27 3331
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться