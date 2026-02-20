Смертный приговор протестующим в Иране

В Иране по меньшей мере 26 протестующих приговорены к смертной казни. Об этом сообщает правозащитная организация Iran Human Rights, базирующаяся в Норвегии.

Еще сотни участников протестов, включая несовершеннолетних, обвиняются в совершении преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь. Обвиняемые и их семьи сталкиваются с давлением и угрозами, чтобы не допустить разглашения такой информации, говорится в пресс-релизе правозащитников.