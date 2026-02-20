Смертный приговор протестующим в Иране

В Иране по меньшей мере 26 протестующих приговорены к смертной казни. Об этом сообщает правозащитная организация Iran Human Rights, базирующаяся в Норвегии.
Еще сотни участников протестов, включая несовершеннолетних, обвиняются в совершении преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь. Обвиняемые и их семьи сталкиваются с давлением и угрозами, чтобы не допустить разглашения такой информации, говорится в пресс-релизе правозащитников.
По данным организации, 16 февраля глава судебной власти Ирана подтвердил приказ «преследовать и наказывать главных виновников беспорядков и терактов» и «действовать решительно и без снисхождения».
В середине января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана не планируют казнить участников антиправительственных протестов. При этом он предупредил, что если казни все же начнутся, то будут приняты очень жесткие меры. Подтвердить данные правозащитников о числе приговоренных к смерти участников протестов пока не представляется возможным. Официально об этом не сообщалось.