Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву

Более 1000 кенийцев были завербованы Россией для участия в войне в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные кенийской разведки. Это в пять раз больше, чем власти до сих пор предполагали.

Кимани Ичунгва, лидер большинства в нижней палате парламента Кении - Национальной ассамблее, 18 февраля представил отчет разведки депутатам.

Согласно докладу, сеть коррумпированных чиновников и торговцев людьми вербовала рекрутов. Среди них были бывшие военные, полицейские и безработные. При этом вербовщики обещали месячную зарплату в размере около 2715 долларов (2308 евро) и премии до 9309 долларов (7916 евро).

На февраль 89 кенийцев находились на украинском фронте, 39 - на лечении в больницах, 28 считались пропавшими без вести.

Согласно докладу, кенийцы изначально покидали страну по туристическим визам через Турцию или Объединенные Арабские Эмираты. Позднее в аэропорту Найроби был усилен контроль, и рекруты стали выезжать через Уганду, Южную Африку и Демократическую Республику Конго. Агентства по найму сотрудничали с коррумпированными сотрудниками воздушных гаваней, иммиграционными службами, а также с персоналом посольства РФ в Найроби и диппредставительства Кении в Москве, пишет Reuters.

В дипмиссии в Найроби отвергли причастность России к незаконной вербовке. Иностранцы могут добровольно вступать в ряды Вооруженных сил РФ, заявили там.