На Ближнем Востоке поддержали США

«Некоторые политические силы могли бы отнестись благосклонно к ограниченным ударам для усиления давления на Иран», - заявил источник, уточнив, что речь идет о чиновниках из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ряд представителей властей ближневосточных стран положительно приняли переброску сил США к Ирану, однако перспектива затяжных боевых действий их не устраивает, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

«Однако затянувшийся конфликт может быть кровавым, возможно втягивание в войну большего количества стран, намеренно или из-за неверных расчетов», - добавил собеседник издания.

По его словам, внешнеполитические ведомства в регионе поначалу полагали, что давление США на Иран преследует цель получить от него больше уступок на переговорах. Но после женевских консультаций стало ясно, что Тегеран не собирается поступиться «ключевыми позициями», включая право на обогащение урана. «Если более традиционный подход мог бы выстроить диалог..., но у президента США Дональда Трампа терпения нет», - сказал собеседник газеты.

Накануне Трамп сообщил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по ядерной проблеме, и заверил, что Вашингтон получит сделку «тем или иным способом». Трамп вновь предупредил, что с Ираном «произойдут очень плохие вещи», если соглашение не будет достигнуто. Параллельно американские СМИ сообщают о продолжающейся переброске войск США в регион. The New York Times отмечает, что никто из союзников США, за исключением Израиля, по-видимому, не участвует в планировании военной кампании. Высокопоставленные представители нескольких ближайших союзников США по НАТО заявляли на Мюнхенской конференции по безопасности, что они не располагают почти никакими деталями планов США в отношении Ирана.