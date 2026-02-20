USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Парламент ввел новые штрафы за курение электронных сигарет

13:45 413

Милли Меджлис принял в первом чтении проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения предусматривают введение штрафов за использование, импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет с целью продажи.

Согласно проекту, за курение электронных сигарет в местах, на улицах и в других общественных местах, запрещенных законом «Об ограничении использования табачных изделий», будет наложен штраф в размере 30 манатов.

За импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет и их компонентов с целью продажи, с конфискацией товаров, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения, физические лица будут оштрафованы на сумму от 350 до 500 манатов, должностные лица – от 1 650 до 2 200 манатов, юридические лица – от 4 000 до 5 000 манатов.

В случае утверждения президентом страны закон должен вступить в силу с 1 апреля 2026 года.

Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
14:20 49
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
13:48 545
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис обновлено 13:34
13:34 3545
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
13:24 1101
В Турции задержали журналиста немецкого издания
В Турции задержали журналиста немецкого издания
13:07 653
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 1564
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
12:54 1293
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону наша корреспонденция
11:42 2255
Новые штрафы в Азербайджане
Новые штрафы в Азербайджане
12:17 2123
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
12:39 951
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
11:27 3339

ЭТО ВАЖНО

Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
14:20 49
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
13:48 545
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис обновлено 13:34
13:34 3545
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
13:24 1101
В Турции задержали журналиста немецкого издания
В Турции задержали журналиста немецкого издания
13:07 653
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 1564
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
12:54 1293
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону наша корреспонденция
11:42 2255
Новые штрафы в Азербайджане
Новые штрафы в Азербайджане
12:17 2123
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
12:39 951
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
11:27 3339
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться