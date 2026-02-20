Парламент ввел новые штрафы за курение электронных сигарет

Милли Меджлис принял в первом чтении проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения предусматривают введение штрафов за использование, импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет с целью продажи.

Согласно проекту, за курение электронных сигарет в местах, на улицах и в других общественных местах, запрещенных законом «Об ограничении использования табачных изделий», будет наложен штраф в размере 30 манатов.

За импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет и их компонентов с целью продажи, с конфискацией товаров, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения, физические лица будут оштрафованы на сумму от 350 до 500 манатов, должностные лица – от 1 650 до 2 200 манатов, юридические лица – от 4 000 до 5 000 манатов.

В случае утверждения президентом страны закон должен вступить в силу с 1 апреля 2026 года.