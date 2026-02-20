USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Воздух прогреется до 18°

13:48 357

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, умеренный юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 4-7°, днем 14-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем 65-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7°, днем 16-21°, в горах ночью 0-4°, днем 10-15° тепла.

Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
14:20 50
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
13:48 549
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис обновлено 13:34
13:34 3546
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
13:24 1104
В Турции задержали журналиста немецкого издания
В Турции задержали журналиста немецкого издания
13:07 653
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 1565
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
12:54 1295
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону наша корреспонденция
11:42 2256
Новые штрафы в Азербайджане
Новые штрафы в Азербайджане
12:17 2125
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
12:39 951
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
11:27 3341

