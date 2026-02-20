Воздух прогреется до 18°

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, умеренный юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 4-7°, днем 14-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем 65-70%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 2-7°, днем 16-21°, в горах ночью 0-4°, днем 10-15° тепла.