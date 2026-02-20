В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом

В Турции задержали итальянского военного корреспондента с российским гражданством Андреа Лучиди и юристов турецкой организации Halkin Hukuk Burosu. Об этом сообщила пресс-служба МИД Италии.

Андреа Лучиди, работавший в зоне боевых действий в Украине, был задержан после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB) для получения информации об одном из видов тюрем в стране. По окончании встречи Лучиди и юристов задержала полиция.

«У всех членов делегации на паспорта наложены ограничения… Мы не можем получить информацию о делегации, находящейся под угрозой депортации», — сообщили в организации. Под угрозой депортации помимо Лучиди находятся Татьяна Десятова, адвокат Алехандра Матаморос Александрова, Ник Крекельберг, Жан-Паскаль Грациани и Фернандо Гарсиа.

По словам источника российских СМИ, итальянский журналист и другие члены иностранной делегации покинули Турцию. Как сообщил еще один дипломатический источник, задержание военкора могло быть связано с его предстоящим выступлением на неформальном заседании СБ ООН по теме якобы «необъективного освещения» российско-украинской войны западными СМИ.

Лучиди, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, получил российское гражданство в январе 2025 года.