USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом

13:48 549

В Турции задержали итальянского военного корреспондента с российским гражданством Андреа Лучиди и юристов турецкой организации Halkin Hukuk Burosu. Об этом сообщила пресс-служба МИД Италии.

Андреа Лучиди, работавший в зоне боевых действий в Украине, был задержан после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB) для получения информации об одном из видов тюрем в стране. По окончании встречи Лучиди и юристов задержала полиция.

«У всех членов делегации на паспорта наложены ограничения… Мы не можем получить информацию о делегации, находящейся под угрозой депортации», — сообщили в организации. Под угрозой депортации помимо Лучиди находятся Татьяна Десятова, адвокат Алехандра Матаморос Александрова, Ник Крекельберг, Жан-Паскаль Грациани и Фернандо Гарсиа.

По словам источника российских СМИ, итальянский журналист и другие члены иностранной делегации покинули Турцию. Как сообщил еще один дипломатический источник, задержание военкора могло быть связано с его предстоящим выступлением на неформальном заседании СБ ООН по теме якобы «необъективного освещения» российско-украинской войны западными СМИ.

Лучиди, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, получил российское гражданство в январе 2025 года.

Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
14:20 51
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
13:48 550
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис обновлено 13:34
13:34 3547
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
13:24 1105
В Турции задержали журналиста немецкого издания
В Турции задержали журналиста немецкого издания
13:07 653
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 1568
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
12:54 1295
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону наша корреспонденция
11:42 2257
Новые штрафы в Азербайджане
Новые штрафы в Азербайджане
12:17 2125
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
12:39 952
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
11:27 3342

ЭТО ВАЖНО

Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
14:20 51
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
13:48 550
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис обновлено 13:34
13:34 3547
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
13:24 1105
В Турции задержали журналиста немецкого издания
В Турции задержали журналиста немецкого издания
13:07 653
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 1568
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
12:54 1295
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону наша корреспонденция
11:42 2257
Новые штрафы в Азербайджане
Новые штрафы в Азербайджане
12:17 2125
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
12:39 952
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
11:27 3342
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться