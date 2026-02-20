Чистки в китайской армии: мятеж Пригожина стал сигналом для Си

Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в России побудил председателя КНР Си Цзиньпина в 2023 году инициировать новый этап чисток в армии. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, «близкие к принятию решений».

Пекин пришел к выводу, что масштабная модернизация вооруженных сил сама по себе не гарантирует создания боеспособной армии. Источники WSJ утверждают, что к моменту мятежа Пригожина Си Цзиньпин уже был обеспокоен тем, что коррупция подрывает обороноспособность страны, и после событий 2023 года осознал: одной военной мощи недостаточно без абсолютной политической лояльности.

По данным WSJ, масштабная перестройка армии началась сразу после прихода Си Цзиньпина к власти в конце 2012 года. Он считал, что коррупция повсеместно проникла в ВС и делает их неспособными вести современную войну. С середины 2023 года председатель КНР отстранил пятерых из семи членов Центральной военной комиссии, которая сегодня состоит всего из двух человек, включая самого Си. Аналитики отмечают, что комиссия из органа принятия решений фактически превратилась в «личный секретариат» председателя.

Бывший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер предположил, что чистки в армии еще не завершены: на задержанных высокопоставленных военных, вероятно, оказывается давление для получения признаний, раскрывающих более широкие «сети покровительства». Источники WSJ отмечают, что Си Цзиньпин рассматривает их как серьезную угрозу своей власти.