США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией

Американский инвестор Джентри Бич, связанный с семьей президента США Дональда Трампа, заявил The New York Times, что заключил тайное соглашение с российской компанией «Новатэк» о разработке месторождения природного газа на Аляске.

По словам Бича, речь идет об использовании передвижной установки по производству сжиженного природного газа (СПГ), которая строится на предприятии «Новатэка» в Мурманской области.

Проект находится в ранней стадии и сталкивается с препятствиями, заявил инвестор, добавив, что на данном этапе не будет раскрывать его детали.

О сделке, заявил инвестор, он договорился в 2025 году на встречах в Дубае и Европе с исполнительным директором «Новатэка» Леонидом Михельсоном, который, как отмечает издание, не включен в санкционные списки США или Евросоюза. «Нам всем пора работать вместе», — сказал Бич, описывая себя как «несущего мир».

Бич — друг Дональда Трампа-младшего — старшего сына действующего президента США. В прошлом у Бича и Трампа-младшего были совместные бизнес-проекты, однако к сделке с «Новатэком», уверяет инвестор, сын президента США не был причастен. Бич также заявил, что сейчас вообще не ведет бизнес с семьей Трампов.

Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
Анар Асадли заявил в суде: Цель – представить меня мошенником
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
В Турции задержали итальянского «военкора» с российским паспортом
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис
Иран на грани: Хаменеи переживает самый серьезный кризис обновлено 13:34
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
Россия отправила в окопы 1000 кенийцев. Глава МИД едет разбираться в Москву
В Турции задержали журналиста немецкого издания
В Турции задержали журналиста немецкого издания
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Украинский генерал: «Мы готовы воевать еще...»
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону
Престолонаследник Кастро тоже присягнет Вашингтону наша корреспонденция
Новые штрафы в Азербайджане
Новые штрафы в Азербайджане
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
181 тысяча туристов в Азербайджан за один январь
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
Милли Меджлис обнаружил центр, атакующий Азербайджан
