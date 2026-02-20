Польша вышла из конвенции о запрете мин

USD 1.7000
Польша официально вышла из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Денонсация соглашения вступила в силу 20 февраля, сообщил премьер-министр Дональд Туск. Он подчеркнул, что это имеет важное значение для безопасности страны на фоне угрозы со стороны России.

«Теперь в рамках проекта «Восточный щит» мы сможем заминировать восточную границу в случае опасности в течение 48 часов», — отметил Туск. Замминистра обороны Цезарий Томчик уточнил, что Польша планирует наладить производство таких боеприпасов и создать комплексы дистанционного минирования.

Польша инициировала процедуру выхода из Оттавской конвенции в августе 2025 года. Замминистра обороны Павел Залевский заявлял, что республика впервые со времен холодной войны начнет массовое производство противопехотных мин, в том числе с целью экспорта в Украину. Также из конвенции вышли другие граничащие с Россией страны — Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила эти страны в провоцировании «эффекта домино», пригрозив «дальнейшей эскалацией напряженности» в регионе и «деградацией» международной безопасности.

