Польша вышла из конвенции о запрете мин

Польша официально вышла из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Денонсация соглашения вступила в силу 20 февраля, сообщил премьер-министр Дональд Туск. Он подчеркнул, что это имеет важное значение для безопасности страны на фоне угрозы со стороны России.

«Теперь в рамках проекта «Восточный щит» мы сможем заминировать восточную границу в случае опасности в течение 48 часов», — отметил Туск. Замминистра обороны Цезарий Томчик уточнил, что Польша планирует наладить производство таких боеприпасов и создать комплексы дистанционного минирования.