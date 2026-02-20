Россия ударила по объекту «Нафтогаза»: пожар и разрушения

В ночь на пятницу под удар российских дронов попала нефтегазовая инфраструктура в Полтавской области, сообщила компания «Нафтогаз».

Объект получил повреждения и загорелся. Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий заявил, что «в результате атаки зафиксированы разрушения, на объекте продолжается пожар». Корецкий добавил, что с начала года Россия более 20 раз атаковала объекты «Нафтогаза».

О пожаре, который возник из-за падения дрона на промышленный объект в Миргородском районе, написал также начальник Полтавской областной военной администрации Вячеслав Дякивнич. По его информации, никто не пострадал.

Российские военные не сообщали об ударе по нефтегазовым объектам в Полтавской области.