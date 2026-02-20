USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Норвегия сворачивает контингент

14:44 892

Норвегия решила вывести из Ирака по меньшей мере часть своих военных в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает VG.

В Вооруженных силах Норвегии в пятницу подтвердили, что по крайней мере часть немногочисленной миссии норвежских военных в Ираке переводят оттуда в связи с напряженной ситуацией в регионе.

Норвегия располагает на территории Ирака и Иордании примерно 60 военнослужащими.

«Часть из них перевели в другие места из-за напряженности в регионе. Мы находимся в этих странах для поддержки местных сил безопасности. Новая ситуация с безопасностью в регионе усложняет эту миссию», – сказал представитель Бриньяр Стродал.

В последние дни нарастают признаки того, что США в ближайшее время могут начать масштабную вооруженную операцию против Ирана. Уже несколько недель США наращивают военное присутствие в регионе.

Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 184
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 1382
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 5758
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 2707
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
15:22 1066
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
14:00 1940
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 4409
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
14:50 1546
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
14:37 1274
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
14:35 1480
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
14:24 774

