Норвегия сворачивает контингент

Норвегия решила вывести из Ирака по меньшей мере часть своих военных в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает VG.

В Вооруженных силах Норвегии в пятницу подтвердили, что по крайней мере часть немногочисленной миссии норвежских военных в Ираке переводят оттуда в связи с напряженной ситуацией в регионе.