Норвегия сворачивает контингент

Норвегия решила вывести из Ирака по меньшей мере часть своих военных в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает VG.
В Вооруженных силах Норвегии в пятницу подтвердили, что по крайней мере часть немногочисленной миссии норвежских военных в Ираке переводят оттуда в связи с напряженной ситуацией в регионе.
Норвегия располагает на территории Ирака и Иордании примерно 60 военнослужащими.
«Часть из них перевели в другие места из-за напряженности в регионе. Мы находимся в этих странах для поддержки местных сил безопасности. Новая ситуация с безопасностью в регионе усложняет эту миссию», – сказал представитель Бриньяр Стродал.
В последние дни нарастают признаки того, что США в ближайшее время могут начать масштабную вооруженную операцию против Ирана. Уже несколько недель США наращивают военное присутствие в регионе.