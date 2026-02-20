USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Революция в информационно-технологической отрасли Армении

14:50 1546

Оборот в информационно-технологической отрасли Армении в прошлом году превысил символическую отметку в 1 триллион драмов, или около 2,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян, который обнародовал эти цифры на пресс-конференции.

Это соответствует росту совокупной выручки армянских ИТ-компаний на 9,3% по сравнению с предыдущим годом.

ИТ-отрасль считается одной из самых ярких точек в экономике Армении, обеспечивая занятость десяткам тысяч в основном молодых людей, часто с зарплатами выше среднего. Армянские ИТ-компании заявляют о растущих глобальных амбициях, а влиятельные представители диаспоры играют все большую роль в армянском ИТ-сообществе.

Новость об 1 триллионе драмов появилась на фоне договоренностей между правительствами Армении и США о расширении технологических связей в ряде областей — от искусственного интеллекта до военных дронов и ядерной энергетики. В частности, в рамках государственно-частного партнерства между правительством Армении и стартапом по ИИ Firebird будет создан первый в Армении центр обработки данных — это станет одним из крупнейших капиталовложений в истории страны. В начале этого месяца стороны договорились увеличить масштаб проекта до 4 миллиардов долларов.

