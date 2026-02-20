Зеленский хочет поделиться технологиями с Японией

Украина готова передать Японии свои оборонные технологии, в частности, морские беспилотники, и хочет взамен получить доступ к ракетам ПВО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает агентство Kyodo.

«Япония является одной из стран, имеющих лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны, способных противодействовать баллистическим угрозам. И конечно, мы хотим сотрудничать, иметь совместное производство или обмениваться знаниями», - заявил Зеленский.

По его словам, Киев готов поделиться с Токио своими наработками - например, морскими дронами для защиты побережья.

«Не имея собственного флота, мы смогли уничтожить часть российского флота в Черном море с помощью наших морских дронов. Они не подходят к нашим берегам из-за их (дронов) возможностей», - добавил глава государства.

Президент Украины также пояснил, что Японии могут быть полезны достижения Украины в кибербезопасности, дроны-перехватчики, управление энергетикой и критической инфраструктурой в условиях кризисов, широкий опыт современной войны и тому подобное.