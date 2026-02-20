США будут взламывать телефоны с помощью российского софта

Американская миграционная полиция (ICE) закупает программное обеспечение для взлома и извлечения данных из смартфонов у компании Oxygen Forensics, связанной с ветеранами ФСБ. На это обратили внимание старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман и журналист Андрей Лучков.

В 2024 году ICE заключила с Oxygen Forensics трехлетний контракт на использование программного обеспечения для цифровой экспертизы мобильных устройств. Продукты компании позволяют извлекать с телефонов метаданные, историю геолокации, удаленные файлы, данные приложений и преобразовывать их в отчеты с возможностью поиска по ключевым словам.

Контракты Oxygen с федеральными ведомствами США действуют как минимум до сентября 2026 года. Среди клиентов Oxygen Forensics ФБР, Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), Погранично-таможенная служба и Государственный департамент. Использование этих инструментов встроено в практику иммиграционного контроля, уголовных расследований и операций в сфере национальной безопасности.

Oxygen Forensics — часть холдинга Oxygen, который связан с российской индустрией цифровой криминалистики. В России под этим брендом действуют компании «Оксиджен софтвер» (позднее переименованная в «МКО-системы») и дата-центр Oxygen.

«МКО-системы» разрабатывает программный комплекс «Мобильный криминалист», который используется российскими силовыми структурами для извлечения данных из смартфонов при проверках на границе. В ряде случаев такие данные использовались для возбуждения уголовных дел, в том числе по обвинениям в «экстремизме» и антивоенной деятельности.

Программный комплекс «Мобильный криминалист» ведет свою историю от компании Oxygen Software, основанной в Москве в начале 2000-х годов Олегом Федоровым и Олегом Давыдовым. В 2013 году бизнес расширился на территорию США. Тогда была зарегистрирована Oxygen Forensics Inc. в штате Вирджиния, которая начала активно продавать свои продукты американским правоохранительным органам.

К середине 2010-х годов Oxygen Forensics получила контракты с Секретной службой США, ФБР, ICE и другими ведомствами. Параллельно российская версия продуктов стала доминирующей платформой для извлечения данных со смартфонов внутри России.

Российские компании бренда Oxygen имеют лицензию ФСБ на деятельность в сфере криптографии — такой допуск необходим для работы с госорганами и средствами шифрования. В 2021 году дата-центр Oxygen также получил соответствующее разрешение.

Одним из инвесторов группы Oxygen являлся Эдуард Бендерский — бизнесмен, бывший офицер спецназа ФСБ «Вымпел» и зять разыскиваемого в США хакера Максима Якубца, которого ФБР считает лидером киберпреступной группировки Evil Corp. В декабре 2025 года Бендерского также называли председателем совета директоров Московского научно-исследовательского института радиосвязи (МНИИРС) — советского оборонного НИИ, на базе которого была создана «Оксиджен софтвер».