США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

В Уджаре похоронили погибших в Москве супругов-азербайджанцев

15:30

Супругов-азербайджанцев, тела которых были обнаружены перед их домом в Москве, похоронили в Азербайджане. Похороны состоялись накануне на кладбище в селе Растаджа Уджарского района.

Напомним, Васиф Юсиф оглу Нагиев, 1984 года рождения, - уроженец села Растаджа Уджарского района. Его супруга Айгюн Ягуб гызы Гусейнова, 1987 года рождения, - гражданка России.

Ранее сообщалось, что Нагиев работал в банкетном зале в Уджарском районе, однако около 10 лет назад уехал в Россию на заработки.

Согласно информации, семья азербайджанцев жила в ЖК «Саларьево Парк», по словам соседей, супруги были дружелюбными и общительными. Мужчина занимался бизнесом, у пары осталось трое маленьких детей. Тела супругов, выпавших из окна, обнаружили соседи.

Как стало известно, незадолго до трагедии пара обсуждала развод. Как писали российские СМИ, пара приехала в Москву из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) РФ. Мужчина открыл небольшой магазинчик рядом с домом, где торговал детской одеждой и нижним бельем, а его супруга воспитывала трех дочерей, сейчас им 13, 11 и 6 лет.

Как пишет «Московский комсомолец», супруг страдал от серьезного недуга и недавно вернулся из санатория, где проходил лечение. При этом бизнес в Москве, по данным издания, шел не очень хорошо — торговая точка оказалась нерентабельной. На фоне всех этих проблем в паре начался разлад. В день трагедии супруги обсуждали развод. По предварительным данным, которые приводит издание, сначала погибла женщина, а вслед за ней — мужчина.

Ранее их родственник рассказал российскому изданию, что муж с женой любили друг друга. Он описывал их как «идеальную семью». По его словам, у пары «ничего такого не происходило», что могло бы стать причиной трагедии. Троих детей, которых воспитывали супруги, забрал их дядя, проживающий в Москве.

