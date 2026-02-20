USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

«Тупой фейк»: в офисе Зеленского опровергли слухи о трехлетней войне

15:30 805

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение своим советникам подготовить детальный план военных действий на ближайшие три года. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказал журналист в подкасте с немецким коллегой Паулем Ронцгаймером, на прошлой неделе Зеленский провел встречу в своем личном кабинете с ближайшими советниками, а не с министрами. По словам Панчевского, глава государства сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта с Россией фактически провалились и стране необходимо готовиться к длительной войне.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин

Встреча состоялась накануне поездки Зеленского в Мюнхен, где он и его команда участвовали в конференции по безопасности. На мероприятии обсуждались как международная поддержка Украины, так и стратегические шаги в ответ на российскую агрессию.

Журналист отметил, что заявление президента прозвучало «прямо», вызвав шок у его советников. По словам Панчевского, до этого момента сотрудники Офиса президента и переговорной группы фактически готовились к планированию выборов и референдума, которые могли пройти в конце весны или начале лета, после согласования возможного соглашения и его представления избирателям.

Панчевский подчеркнул, что внезапный «внутренний разворот на 180 градусов» Зеленского связан с провалом переговоров и необходимостью продолжения войны. Журналист добавил, что, по его информации, даже ближайшие советники президента не знали точной причины смены позиции главы государства, но одно из предположений связано с комментариями президента США Дональда Трампа о невозможности получения лучших условий на переговорах.

В то же время в Офисе президента Украины опровергли заявления Панчевского. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил журналистам, что «не было ни такого разговора с советниками и негатива о переговорах, ни такой задачи о «войне еще на три года».

«Это просто тупой фейк», – отметил Литвин.

Комментируя ход мирных переговоров, советник президента добавил, что делегации могут встретиться еще в феврале, однако это зависит не только от Украины. В пятницу запланировано совещание президента с переговорной группой.

Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 196
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 1392
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 5770
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 2710
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
15:22 1069
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
14:00 1946
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 4415
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
14:50 1548
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
14:37 1277
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
14:35 1483
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
14:24 775

ЭТО ВАЖНО

Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 196
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 1392
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 5770
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 2710
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
15:22 1069
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
14:00 1946
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 4415
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
14:50 1548
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
14:37 1277
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
14:35 1483
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
14:24 775
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться