«Тупой фейк»: в офисе Зеленского опровергли слухи о трехлетней войне

Как рассказал журналист в подкасте с немецким коллегой Паулем Ронцгаймером, на прошлой неделе Зеленский провел встречу в своем личном кабинете с ближайшими советниками, а не с министрами. По словам Панчевского, глава государства сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта с Россией фактически провалились и стране необходимо готовиться к длительной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение своим советникам подготовить детальный план военных действий на ближайшие три года. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Встреча состоялась накануне поездки Зеленского в Мюнхен, где он и его команда участвовали в конференции по безопасности. На мероприятии обсуждались как международная поддержка Украины, так и стратегические шаги в ответ на российскую агрессию.

Журналист отметил, что заявление президента прозвучало «прямо», вызвав шок у его советников. По словам Панчевского, до этого момента сотрудники Офиса президента и переговорной группы фактически готовились к планированию выборов и референдума, которые могли пройти в конце весны или начале лета, после согласования возможного соглашения и его представления избирателям.

Панчевский подчеркнул, что внезапный «внутренний разворот на 180 градусов» Зеленского связан с провалом переговоров и необходимостью продолжения войны. Журналист добавил, что, по его информации, даже ближайшие советники президента не знали точной причины смены позиции главы государства, но одно из предположений связано с комментариями президента США Дональда Трампа о невозможности получения лучших условий на переговорах.

В то же время в Офисе президента Украины опровергли заявления Панчевского. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил журналистам, что «не было ни такого разговора с советниками и негатива о переговорах, ни такой задачи о «войне еще на три года».

«Это просто тупой фейк», – отметил Литвин.

Комментируя ход мирных переговоров, советник президента добавил, что делегации могут встретиться еще в феврале, однако это зависит не только от Украины. В пятницу запланировано совещание президента с переговорной группой.