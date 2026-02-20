Глава Госслужбы по мобилизации выслушал обращения граждан

По сообщению пресс-службы ведомства, на приеме были приняты жители Сумгаита, Апшеронского, Хызинского, Джебраильского, Губадлинского, Шушинского и Зангиланского районов.

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) генерал-майор Мурсал Ибрагимов 20 февраля провел прием граждан в расположенном в Хырдалане Центре Гейдара Алиева.

На приеме были выслушаны обращения 26 граждан, в том числе четырех семей шехидов и одного участника войны. Граждане обращались по вопросам призыва на действительную военную службу, трудоустройства на Госслужбу, определения будущего места прохождения службы их детьми и по другим вопросам.

Перед приемом начальник и сотрудники Госслужбы посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы к его могиле.

Во время приема глава Госслужбы внимательно выслушал каждое обращение граждан, дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан решили на месте, некоторые вопросы взяли на контроль для дополнительного изучения. Обращения, не входящие в полномочия Госслужбы, были перенаправлены в соответствующие организации.